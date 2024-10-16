В концертном зале Москва прошел гала-концерт Юбилейного XV Международного благотворительного фестиваля Белая трость, приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября. Финалисты выступали на одной сцене с суперзвездами. Среди них была и Анита Цой.

В концертном зале "Москва" прошел гала-концерт Юбилейного XV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября. Финалисты выступали на одной сцене с суперзвездами. Среди них была и Анита Цой.Врачи говорят, что оптимальным вариантом для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет считается продолжительность сна в 7-9 часов. А вот Аните Цой хватает всего четырех!"Я раньше думала, что это – норма, – улыбается Народная артистка России. – Видела людей, у которых много энергии, и думала, что не я одна такая. Но врачи-эндокринологи рассказали мне, что это особенность организма встречается всего у 10 процентов населения Земли – им достаточно спать по три-четыре часа в день".Анита Цой выяснила, что научно происходящее с ней называется "парадоксальной реакций ТТГ" – тиреотропного гормона гипофиза, регулирующего функции щитовидной железы. "Я никогда в жизни не позволяла себе прилечь днем, – уверяет певица. – У меня столько энергии, что я не представляю, как это просто лежать без дела. Я увлеченно занимаюсь своими делами и не замечаю, как летит время. Так у меня было с детства – я всегда была гиперактивной. Но врачи предупредили меня – мол, пора с таким ритмом заканчивать. И говорят, что сон – наше все!"Стоит заметить, что подобная аномалия была у некоторых величайших людей прошлого. Например, Бонапарт говорил: "Наполеон спит четыре часа, старики — пять, солдаты — шесть, женщины — семь, мужчины — восемь, а девять спят только больные". А политик и полководец Гай Юлий Цезарь, который основал великую Римскую империю, проводил в постели не более трех часов в сутки.Наверное, поэтому все они так много достигли и весь мир был у их ног.