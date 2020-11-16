Они не смогли собрать нужные документы.

Они не смогли собрать нужные документы.Действие закона о кредитных каникулах для граждан и бизнеса закончилось 30 сентября, но Банк России рекомендовал кредиторам продлить эту поддержку заемщиков, заболевших Covid-19 или потерявших доход, до конца года.Всего в банки на реструктуризацию кредитов поступило 20,5 тысяч обращений от жителей Владимирской области и 1,5 тысячи заявок от представителей малого и среднего бизнеса. Владимирцам реструктурировали порядка 11,5 тысяч кредитов на 3,9 млрд рублей. Представителям малого и среднего бизнеса одобрили 983 обращения, реструктуровав 895 заявок на 2,6 млрд.В последнее время количество заявок на реструктуризацию снижается, так, с октября по 3 ноября получено 850 обращений, из них уже удовлетворено 357 требований, сообщила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Однако из-за неподтверждения заемщиками факта снижения дохода в течение установленного законом срока банки аннулировали 265 требований владимирцев о кредитных каникулах на 84,9 млн. рублей.