В провинции Онтарио в центральной части Канады в возрасте 13 лет ушел из жизни игрок команды Норт Бэй Трэпперс из Северной юниорской хоккейной лиги, передает . Сообщается, что причиной ..

В провинции Онтарио в центральной части Канады в возрасте 13 лет ушел из жизни игрок команды "Норт Бэй Трэпперс" из Северной юниорской хоккейной лиги, передает . Сообщается, что причиной скоропостижной смерти спортсмена стал инсульт. Ранее у мальчика диагностировали тромб сосудов головного мозга, ставший причиной паралича.