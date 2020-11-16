Это внутреннее дело Турции, – прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков внесение в парламент страны проекта указа Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в ..

"Это внутреннее дело Турции", – прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков внесение в парламент страны проекта указа Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в бывшей советской республике будет располагаться мониторинговый центр, где и будут находиться турецкие военные, передает . Таким образом, соответствующий указ – лишь соблюдение необходимой формальности.