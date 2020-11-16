Они приехали специально, чтобы посетить выставку, приуроченную к столетию Русского исхода. Одной из самых драматичных страниц отечественной истории. Была среди них и потомок первого предводителя дворянства Владимирской губернии.

Они приехали специально, чтобы посетить выставку, приуроченную к столетию Русского исхода. Одной из самых драматичных страниц отечественной истории. Была среди них и потомок первого предводителя дворянства Владимирской губернии.Они родились в разных странах. На разных континентах. Но все- "русские по духу". Елена Сомова- однофамилица владимирского головы- Николая Сомова. Елена Николаевна родилась в Австралии, но уже 8 лет живёт в России. Когда приехала впервые, поняла: "дома". Выставка "Пыль чужих дорог"- о судьбах всех, кто был вынужден покинуть Родину.По словам Елены Николаевны, её родные эвакуировались разными путями. Из Новороссийска, из Крыма- вместе с Врангелем, позже - с Дальнего Востока. Трагическая годовщина Русского исхода- история и её семьи.Елена Сомова, потомок русских эмигрантов:- Мы, потомки, свято храним память об их подвиге.Они нас воспитывали, конечно, в русском духе. Наши бабушки, дедушки, которые лишились России, они, конечно, не пережили этого... Для них была насущная потребность, чтобы сохранить, передать культуру, язык, любовь к Отечеству.Русские корабли покинули Севастополь в ноябре 1920-ого. К чужим берегам вместе с Белой армией- в неизвестность- отплыли 150 тысяч наших соотечественников. Среди них были и предки Елизаветы Владимировны Апраксиной. Потомка первого предводителя дворянства Владимирской губернии- Николая Апраксина. Осенью 1920-ого Крым покидали оба деда Елизаветы Владимировны: Пётр Апраксин и Николай Котляревский, личный секретарь генерала Врангеля.Посетить уникальную выставку во Владимире Елизавете Апраксиной и другим потомкам эмигрантов рекомендовал Дом русского зарубежья. Сама Апраксина родилась в Бельгии. Но уже четверть века- в Москве.Елизавета Апраксина, потомок русских эмигрантов:- Приехала по работе и здесь "застряла", если можно так выразиться. Я, помимо работы, занимаюсь многими общественными делами, связанными с эмиграцией, с историей, предками. Я была в вашей Владимирской области, несколько раз приезжала, потому что здесь находилась усадьба Апраксиных- в Караваево.Экскурсию по экспозиции провела гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Светлана Мельникова подчёркивает: эти люди и эти фамилии- неотъемлемая часть российской истории.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это великое понятие рода, родословной, отношения к истории имеет вполне реальное, зримое воплощение.* То, что мы об этом рассказываем, то, что мы показываем документы, материалы, по большому счёту, выполняем ту миссию, которую нам доверило государство.Выставка стала открытием и для Степана Звегинцева. Представителя знаменитого рода. В рядах Добровольческой армии сражался и его дед- Владимир Николаевич. Позже его отправят в Сербию. С тайной миссией- договориться о приёме русских частей. Остальная часть семьи век назад эвакуировалась через порты Чёрного моря.Степан Звегинцев, потомок русских эмигрантов:- Они жили на чемоданах, как минимум, до 45-ого года. Жили, наверное, с надеждой, что им посчастливится вернуться* Выбор был один- или попасть в жернова или попытаться продолжать жить. Всё-таки маленькие дети. Моему отцу было 6 лет. Моему дяде- всего годик.Степан Владимирович появился на свет во Франции. Но, по словам Звегинцева, его предки никогда не принимали иного гражданства, кроме российского. Все дороги ведут на родину. И с 1996-ого Степан Звегинцев также живёт и работает в Москве. Символическое возвращение состоялось.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника.