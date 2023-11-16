Мэрия Владимира обозначила срок открытия Рпенского проезда. Двадцать восьмого ноября по нему...

Мэрия Владимира обозначила срок открытия Рпенского проезда.Двадцать восьмого ноября по нему пустят рабочее движение. Как оно будет организовано? Подробная схема проезда - в репортаже Дарьи Давыдовой.Химия в бывшем корпусе химзавода теперь в основном - бытовая. Тут же - хозтовары, продукты и прочие мелочи. Покупателей в торговом зале немного. Владельцы нового гипермаркета поспешили распахнуть двери еще в августе. Но дорога к нему официально до сих пор закрыта.Трехлетняя эпопея со строительством Рпенского проезда близится к развязке. Последний - стометровый участок - обещают заасфальтировать до конца недели. На Юбилейной выводят "зебру". Жители близлежащих кварталов (прежде всего, школьники) будут шагать "на зеленый".Дарья Давыдова:- Вообще изначально установка светофора на этом перекрестке не входила в планы дорожников. Предполагалось, что пересечь улицу Юбилейную по улице Жуковского будет нельзя, а по обеим ее сторонам планировалось установить знаки "только направо", но, предвкушая конфликтные ситуации, власти города настояли на организации безопасного регулируемого движения.Проект сейчас на согласовании. Еще один светофор уже стоит на перекрестке у "бассейна". Отрезок Рпенского проезда от улицы Мира до нового моста, можно сказать, готов. Здесь развешивают знаки. Проезжая часть пока служит бесплатной парковкой для сотрудников и клиентов бизнес-центра, но совсем скоро остановка здесь будет запрещена. У поворота на Красносельскую досыхает разметка накопительной полосы. В этом месте будет разрыв.- А вон, видишь, тут разъехаться не могут.Жители тихой улочки в Добром набираются терпения. Михаил уверен: с открытием Рпенского проезда сюда хлынет поток желающих сэкономить время и топливо. Это - кратчайший выезд из микрорайона на новую магистраль. Дорога убитая, и, пожалуй, только это сейчас сдерживает волну трафика.Михаил Живодеров, житель дома на улице Красносельской:- Мы здесь недавно живем, а вот соседи, которые здесь живут уже давно, рассказывают, что в тот период, когда здесь был съезд на улицу Погодина, здесь был траффик, по 15 минут люди не могли выехать из своих домов.Аналогичным образом вырулить на Рпенский и съехать с него смогут жители улиц Северной, Погодина, а также работники крупных промышленных предприятий. Пешеходы пересекать дорогу будут по трем нерегулируемым переходам.Сергей Панкратов, замначальника по строительству владимирского филиала "ДСУ-3":- Мы как бы прикладываем все усилия, чтобы в конце ноября осуществить рабочее движение на данном объекте. То есть дорога не будет введена в эксплуатацию, работы будут продолжаться параллельно уже за границами проезжей части, но тем не менее движение будет открыто.Проект подразумевает строительство двух остановочных павильонов, то есть со временем по Рпенскому могут пустить автобусы. Пропускная способность новой дороги - пятнадцать тысяч автомобилей в сутки. Даже больше, чем у Лыбедской магистрали.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.