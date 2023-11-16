Около 270 тонн молока в год уходит из Владимирской области в соседние регионы. 16 ноября в Суздале...

Около 270 тонн молока в год уходит из Владимирской области в соседние регионы.16 ноября в Суздале подходит к концу трёхдневный Агропромышленный форум «Молоко России».Как стало известно, на сегодняшний день во Владимирской области разведением коров молочных пород занимаются 24 племенных хозяйства, а доля животных в общественном молочном стаде – около 60 процентов.На заметку!Производством молока-сырья в регионе занимаются 68 сельхозорганизаций, а также 98 фермерских хозяйств.Любопытно, что примерно 270 тонн молока в год уходит из Владимирской области в другие регионы – в Московскую, Нижегородскую, Ярославскую, Рязанскую и другие области.За год во Владимирской области, по данным пресс-службы регионального Правительства, перерабатывается 200 тысяч тонн молока.Фото: pxfuel.com