Подведены итоги 10 месяцев.

За январь-октябрь 2023 года перевозки двухэтажными поездами, идущими через Владимирскую область, выросли на 11%. Как сообщает пресс-служба ГЖД, ими воспользовались больше 1,5 млн пассажиров.Двухэтажные поезда курсируют по четырём маршрутам: Москва — Чебоксары, Москва — Казань, Москва — Йошкар-Ола, Москва — Ижевск.В вагонах предусмотрены современные установки для поддержания микроклимата, системы контроля безопасности, мультимедийное оборудование, розетки для зарядки мобильных устройств, а также экологически чистые туалеты.Также двухэтажные поезда адаптированы для маломобильных пассажиров — есть специальное купе, подъемник для инвалидной коляски, необходимую информацию продублировали шрифтом Брайля.