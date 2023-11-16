Породистая Мила из Боголюбова надеется обрести новый дом.
А сейчас - наша традиционная рубрика...
Породистая Мила из Боголюбова надеется обрести новый дом.
А сейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой". Хозяина с добрым сердцем ищет Мила.
Сейчас молодая кошечка живёт у семьи, которая приютила её на время холодов. Кошку обнаружили в коробке на одной из улиц Боголюбова. И фактически спасли от гибели. Мила -породистая красавица, ласковая и очень умная, надеется обрести постоянный кров. Телефон для связи на ваших экранах.
(8-904-651-36-82- Светлана)