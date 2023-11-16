Труп обнаружили спасатели в районе поселка Галицы в Гороховецком районе. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. 50-летнего жителя Дзержинска искали с 12 ноября. Подробности

Труп обнаружили спасатели в районе поселка Галицы в Гороховецком районе. Об этом сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. 50-летнего жителя Дзержинска искали с 12 ноября. Подробности обнаружения не уточняются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области