В Коврове появилось новейшее оборудование для проведения операций пациентам с бронхолёгочными...

В Коврове появилось новейшее оборудование для проведения операций пациентам с бронхолёгочными заболеваниями.В Первом клиническом медицинском центре Коврова появилось новейшее оборудование для проведения операций пациентам с бронхолёгочными заболеваниями. В отделении торакальной хирургии к лечению подходят комплексно. Подробнее - в нашем репортаже."Крупнопористый поролон" - так выглядит разрушенная легочная ткань у курильщиков, говорит Сергей Головинский, специалист по торакальной хирургии терапевтического и хирургического профиля. Он уже более 10 лет спасает жизни пациентов с легочными заболеваниями.Сергей Головинский, руководитель торакального центра, торакальный хирург, пульмонолог, онколог в ПКМЦ:- Торакальная хирургия , пульмонология - это та отрасли, которая занимается лечением легочных заболеваний, не ковидом. легочных заболеваний намного больше. Лидерами среди заболеваний являются хроническая болезнь легких, болезнь курильщиков и инфизема, когда легочная ткань разрушается. Это рак легких, который занимает первое место в структуре онкологических заболеваний.В ПКМЦ подход комплексный. Первоначальная диагностика проводится на аппаратах КТ и МРТ. Они позволяют посмотреть на объемы и степень распространения опухоли в легких, поражение лимфоузлов. По назначению хирурга-онколога проводится бронхоскопия. С помощью фиброоптической техники и тонких щипцов врач напрямую может взять биопсию из опухоли.- Через нос, горло, трахею добраться черех бронхи в легочную ткань и взять там биопсию. Для этого используется специальный инструмент фибробронхоскоп. Это вот такая мягкая трубочка. Она внутри оптическая. За счет освещения можно увидеть за счет освещения, что происходит внутри.Сергей Головинский, руководитель торакального центра, торакальный хирург, пульмонолог, онколог в ПКМЦ:- Процедура проводится как под местной анестезией, так и "во сне". Если раньше при торакотомии разрез выполнялся по всей грудной клетке, то сегодня основной метод - малоинвазивное вмешательство, торакоскопия. Легче проходит и восстановление после процедуры. Торакальная хирургия для ПКМЦ Коврова новое направление. Существует здесь около года. А фибробронхоскоп среди частных клиник по области есть пока только здесь. Комплексный подход в лечении бронхолегочных заболеваний позволит предотвратить развитие осложнений, а главное - сохранить здоровье ваших легких.Полина Лаптева, Андрей Беляков Вести Владимир.