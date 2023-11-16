На стенах обнаружили подтёки и дефекты, а в детских садах — нарушения при организации питания.

Сотрудники суздальской межрайонной прокуратуры обнаружили нарушения санитарно-эпидомологических требований в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В МБОУ «Сокольская СОШ» в учебных кабинетах и учительской выявлены дефекты, не позволяющие проводить влажную уборку, а в кабинетах математики, информатики и рекреации на потолке и стенах имеются следы протеканий. Прокурор направил в суд иск с требованием провести необходимые ремонтные работы в здании. Суд удовлетворил заявление. Кроме того, после вмешательства прокуратуры был проведён ремонт в спальной комнате МБОУ «Детский сад № 23 с. Гавриловское».Нарушения при орагнизации питания были выявлены в садах поселка Сокол и села Добрынинское. Нарушители привлечены к административной ответственности.