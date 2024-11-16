83-летняя женщина и 60-летний мужчина погибли на пожарах во Владимирской области 15 ноября. Трагедии произошли в Петушинском и Гороховецком районах рассказали в пресс-службе МЧС области.

83-летняя женщина и 60-летний мужчина погибли на пожарах во Владимирской области 15 ноября. Трагедии произошли в Петушинском и Гороховецком районах рассказали в пресс-службе МЧС области. Частный дом в деревне Леоново под Петушками загорелся в районе 4 часов дня. Спасателям о возгорании сообщили в 16:33. Огонь разгорелся на площади 30 квадратов. Внутри горящего дома пожарные обнаружили