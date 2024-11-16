Народный выбор проходит на портале госуслуг.

Город Владимир пока лидирует в народном голосовании за статус российской "Культурно-столицы-2026".Об этом сообщает городская администрация.Голосование проходит на портале госуслуг.Статус культурной столицы начали присваивать российским городам в 2024 году, и сейчас его носит соседний Нижний Новгород. Звание на 2025-й год уже получил Грозный, столица Чеченской республики.После народного голосования, которое завершается 12 декабря, наступит этап оценки подготовленных к конкурсу программ культурных мероприятий. Это будет делать компетентное жюри, выбирая города из числа финалистов голосования.Город-призёр получит её и специальный подарок, добавляет мэрия Владимира, призывая горожан активнее голосовать. Для этого необходимо подтверждённая учётная запись на портале госуслуг.