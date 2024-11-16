Об этом заявила областной министр физкультуры и спорта Наталья Федерова.

Реконструкция большой арены владимирского стадиона «Торпедо» может быть проведена с привлечением частного инвестора.Об этом заявила министр физкультуры и спорта области Наталья Федерова в прямом эфире в Центре управления регионом.Обновить арену планировали в 2020 году, заменив трибуны, увеличив вместимость до 10 тысяч человек, заменив газон на искусственный. Однако все эти планы не сбылись из-за пандемии коронавируса.Каждый год областные власти проводили обследования состояния большой арены, время шло, и теперь использование её уже признано небезопасным.Чтобы всё же реконструировать поле и трибуны, регион готов пойти на государственно-частное партнёрство либо на концессионное соглашение с частной структурой.Более того, один из потенциальных инвесторов уже просчитывает финансовую модель работ и вщвешивает решение, добавила Федерова.