Vlad.aif.ru рассказывает криминальный путь убийцы с прозвищем «Ягуар».

30 лет назад жизнь небольшого города Кольчугино во Владимирской области омрачила страшная серия преступлений. Неизвестный нападал на девушек с ножом, насиловал их и убивал. Одна из жертв смогла описать преступника. Потерпевшая через несколько дней умерла в больнице. Вспоминаем печальную криминальную историю в материале .Первая жертва1991 год. Юная Татьяна Балашова возвращалась домой. Зайдя в подъезд, она услышала, как кто-то бежит сзади. Подумала, что человек торопится и отошла к почтовым ящикам, чтобы освободить проход.Девушка проверяла почту, как вдруг неизвестный, зашедший с ней в подъезд, ударил ее в спину. В глазах потемнело, Татьяна в ужасе добралась до соседей. Оказалось, что в спину девушки преступник вонзил нож.Пострадавшую срочно доставили в больницу. Хирурги оперировали ее четыре часа. Преступник ножом пробил ей легкое. Татьяне чудом удалось выжить. О происшествии сразу же сообщили в правоохранительные органы. Мотив злоумышленника — большой вопрос. Он не взял у Татьяны ни кошелька, ни продуктов, которые в то время были на вес золота. Девушка подумала, что кто-то решил свести личные счеты, но врагов у нее не было.Ни зацепок, ни подозреваемых — глухарьКажется, глухарь, но уже летом небольшой город потрясло новое убийство. Изверг жестко расправился с 16-летней Мариной Сычевой. Преступление произошло возле лагеря Кудрявцево, подросток пришла навестить сестру-повара. Криминалисты обнаружили на теле девушки 13 ножевых ранений. Кроме этого, неизвестный изнасиловал жертву. Преступника искали среди знакомых девушки, ухажеров... Тогда у следователей появилась версия о маньяке. Но зацепок все также не было, как и примет убийцы.«Мама у нас сразу тронулась головой. Отец спился. С уходом сестры моя семья вся развалилась », — рассказала сестра погибшей Марины Светлана Добрякова.К сожалению, дело сдвинулось с точки только после третьего нападения. На этот раз маньяк забрал жизнь у 16-летней москвички Кристины Литовко. Она отдыхала в деревне Новосёлка у бабушки, а в Кольчугино ходила на переговорный пункт— звонить родителям.По дороге она и встретилась с мужчиной, который четыре раза ударил ее в грудь ножом и 4 в шею. Девушка умерла через три дня, но успела описать убийцу. Она запомнила, что мужчина был худой, неприятный, бледный, с жидкой рыжеватой бородкой и оттопыренными ушами. Ориентиры разослали по всей области.Убийца в кинозалеКонтролер Антонина Романова в кинотеатре при Доме культуры имени Ленина сообщила администратору, что в зале сидит убийца. Она опознала мужчину по приметам. Женщины тут же вызвали полицию, а дверь в зрительный зал заперли.Мужчину задержали. Он попытался обмануть следователей и назвал ненастоящее имя и адрес, но один из оперативников знал подозреваемого, предполагаемый преступник был вожатым в лагере Кудрявцево, где произошло второе убийство.«Владимир Политенко, 21 год, ранее дважды судим. Этот человек способен на все. Его комиссовали из армии из-за нестабильной психики, потом он угнал мотоцикл, был заключен, но совершил побег», — раскрывают подробности дела в программе «Следствие вели».Парень раскололся в этот же день и начал давать признательные показания.— Какая цель у вас при этом была? Что вы хотели от женщины? — спросил следователь Владимира Политенко.— Ничего не хотел, — ответил он.— А с какой целью наносили удар? — задал правоохранитель еще один вопрос.— Просто убить, — ответил маньяк.Трудное детствоВладимир Политенко рассказал во время допроса о своем тяжелом детстве. Отец избивал их с мамой. Мужчина страдал от алкогольной зависимости. Однажды женщина не выдержала и сбежала от тирана вместе с Владимиром. Но тогда жизнь не наладилась. Мама мальчика сама запила и начала приводить в дом разных мужчин. Вскоре Владимира отдали бабушке, а она его в детский дом.Изначально Владимира Политенко приговорили к расстрелу, но наказание сменили на пожизненное заключение. Маньяк отбывает его в исправительной колонии особого режима №2 города Соликамска, известной под названием «Белый лебедь».Примечательно, что на местах совершенных преступлениях виновной всегда оставлял подпись «Это совершил Ягуар». Правда, подписывался он прозвищем не в тех случаях, когда забирал жизни у девушек, а во время краж заготовок и консервов из дачных домов. Парень был «домушником», но брал исключительно еду. Он выбрал звучный псевдоним после просмотра фильма «Ягуар».