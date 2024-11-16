Процедуру проводят глубокой осенью, потому что внутри деревьев в этовремя прекращается движения соков.

Омолаживающую обрезку уличных деревьев начали специалисты Центра управления городскими дорогами Владимира.Процесс начался на улице Мира, вскоре коммунальщики займутся насаждениями на улицах Добросельская и Большая Нижегородская, а также на проспекте Ленина. Обрезка сухих веток должна помочь снизить аварийность деревьев.Процедуру проводят не в тёплое время года, а глубокой осенью, потому что именно этот период считается оптимальным: внутри крупномеров прекращается движение соков.Ранее сообщалось, что