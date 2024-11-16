Простой и вкусный рецепт перекуса – энергетические батончики с овсянкой и орехами.

Простой и вкусный рецепт перекуса – энергетические батончики с овсянкой и орехами.ИнгредиентыОвсяные хлопья — 1 стаканМиндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стаканаСемена льна — 2 столовые ложкиСухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стаканаМед — 3 столовые ложкиКокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)Соль — щепоткаПриготовлениеВ блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.Добавьте овсяные хлопья, семена льна, сухофрукты и кокосовую стружку (если используете). Перемелите всё вместе до получения однородной массы.Перелейте полученную смесь в миску, добавьте мед и щепотку соли. Тщательно перемешайте.Выложите смесь в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределите и утрамбуйте ложкой или руками.Отправьте форму в холодильник на 1 час, чтобы масса затвердела.После охлаждения достаньте форму, выньте заготовку и нарежьте на порционные батончики.Эти батончики отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса между основными приемами пищи. Они богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, что поможет вам оставаться сытыми дольше.