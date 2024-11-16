Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте свои знания.

Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте свои знания.ВОПРОСЫ1. "Мозоль" – она моя или он мой?А. Средний родБ. Женский родВ. Мужской род2. Какого рода слово "какао"?А. Средний родБ. Мужской родВ. Женский род3. "Цунами" к какому роду относится?А. Мужской родБ. Средний родВ. Женский род4. Слово "кенгуру" независимо от пол животного имеет этот род.А. Средний родБ. Женский родВ. Мужской род5. Как будет правильно?А. Я потерял кедуБ. Я потерял кед6. "Тирамису" – это десерт какого рода?А. Женский родБ. Мужской родВ. Средний род7. А где тут правильный вариант?А. Я не нашел один тапокБ. Я не нашел одну тапкуОТВЕТЫ1. Б. Женский род2. А. Средний род3. Б. Средний род4. В. Мужской род5. Б. Я потерял кед6. Б. Мужской род7. Б. Я не нашел одну тапку