Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте свои знания.
Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте свои знания.
ВОПРОСЫ
1. "Мозоль" – она моя или он мой?
А. Средний род
Б. Женский род
В. Мужской род
2. Какого рода слово "какао"?
А. Средний род
Б. Мужской род
В. Женский род
3. "Цунами" к какому роду относится?
А. Мужской род
Б. Средний род
В. Женский род
4. Слово "кенгуру" независимо от пол животного имеет этот род.
А. Средний род
Б. Женский род
В. Мужской род
5. Как будет правильно?
А. Я потерял кеду
Б. Я потерял кед
6. "Тирамису" – это десерт какого рода?
А. Женский род
Б. Мужской род
В. Средний род
7. А где тут правильный вариант?
А. Я не нашел один тапок
Б. Я не нашел одну тапку
ОТВЕТЫ
1. Б. Женский род
2. А. Средний род
3. Б. Средний род
4. В. Мужской род
5. Б. Я потерял кед
6. Б. Мужской род
7. Б. Я не нашел одну тапку