47-летнего жителя Александрова признали виновным в убийстве свояка, которое он совершил прямо на глазах его жены. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Вечером 8 июня будущий

47-летнего жителя Александрова признали виновным в убийстве свояка, которое он совершил прямо на глазах его жены. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Вечером 8 июня будущий потерпевший вместе со своей женой и ее сестрой вернулся в Александров из Москвы. Супруги довезли последнюю до дома, где застали ее пьяного мужа. Об этом рассказывали в пресс-службе