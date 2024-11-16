Более 150 квадратов несанкционированных свалок обнаружили в селах Иваново и Смолино Ковровского района в июне. У местной администрации руки до ликвидации мусора так и не дошли, в итоге

Более 150 квадратов несанкционированных свалок обнаружили в селах Иваново и Смолино Ковровского района в июне. У местной администрации руки до ликвидации мусора так и не дошли, в итоге проблему пришлось решать черед суд. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд согласился, что свалку нужно разобрать, поскольку ТКО лежали прямо на земле, а это создает угрозу загрязнения.