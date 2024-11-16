Романтический ужин – это особое событие, которое требует внимания к каждой детали. Вот пример меню для незабываемого вечера.

Романтический ужин – это особое событие, которое требует внимания к каждой детали. Вот пример меню для незабываемого вечера.Закуска: Брускетты с креветками и мангоИнгредиентыБагет – 1 шт.Креветки крупные – 300 гМанго спелое – 1 шт.Чеснок – 1 зубчикОливковое масло – 2 ст. ложкиСок лайма – 1 ст. ложкаКинза – несколько веточекСоль, перец – по вкусуПриготовлениеРазогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-грильИнгредиенты для мясаФиле миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)Оливковое масло – 2 ст. ложкиРозмарин свежий – 2 веточкиЧеснок – 2 зубчикаМорская соль, свежемолотый черный перец – по вкусуДля грибаШампиньоны свежие – 200 гЛук-шалот – 1 головкаБелое сухое вино – 100 млОвощной бульон – 150 млСливки жирные – 80 млМасло сливочное – 20 гТимьян свежий – пара веточекЛавровый лист – 1 штукаМука пшеничная – 1 ч. ложкаСахар – щепоткаСоль и перец – по вкусуОвощи грильКабачки – 1-2 шт.Болгарский перец – 1-2 шт.Баклажан – 1-2 шт.Цукини – 1-2 шт.Оливковое маслоИтальянские травы – 1 чайная ложкаНемного бальзамического уксусаМёд – 1 столовая ложкаКунжут – по желаниюПриготовление мясаНагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.Приготовление грибовНарежьте шампиньоны пластинками, лук-шалот мелко порубите.Обжарьте лук-шалот в масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.Влейте белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.Добавьте овощной бульон, лавровый лист, тимьян и доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите 15 минут.В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно введите горячий соус из грибов, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.Добавьте сливки, сахар, соль и перец. Варите ещё 5-7 минут до загустения.Овощи-грильПодготовьте овощи: кабачки, болгарский перец, баклажаны и цукини нарежьте длинными полосками.Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, итальянскими травами, немного посолите и полейте мёдом.Запекайте при температуре 220°C около 15-20 минут, периодически переворачивая.Десерт: Тирамису с ягодамиИнгредиентыСавоярди (итальянское печенье) – 24 шт.Сыр маскарпоне – 500 гЯйца – 4 шт.Сахар – 120 гЭспрессо – 400 млКакао-порошок – 2 ст. ложкиСвежие ягоды (клубника, малина, ежевика) – по вкусуВанильный экстракт – 1 ч. ложкаПриготовлениеОтделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до кремообразного состояния. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.Взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в сырную массу.Заварите эспрессо и остудите его. Опускайте савоярди в кофе на несколько секунд, чтобы они пропитались.В форму для тирамису выкладывайте слоями пропитанные савоярди и сырный крем. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.Перед подачей украсьте тирамису какао-порошком и свежими ягодами.