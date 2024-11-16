Романтический ужин – это особое событие, которое требует внимания к каждой детали. Вот пример меню для незабываемого вечера.
Романтический ужин – это особое событие, которое требует внимания к каждой детали. Вот пример меню для незабываемого вечера.
Закуска: Брускетты с креветками и манго
Ингредиенты
Багет – 1 шт.
Креветки крупные – 300 г
Манго спелое – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Сок лайма – 1 ст. ложка
Кинза – несколько веточек
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.
Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).
Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.
Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.
Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-гриль
Ингредиенты для мяса
Филе миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Розмарин свежий – 2 веточки
Чеснок – 2 зубчика
Морская соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Для гриба
Шампиньоны свежие – 200 г
Лук-шалот – 1 головка
Белое сухое вино – 100 мл
Овощной бульон – 150 мл
Сливки жирные – 80 мл
Масло сливочное – 20 г
Тимьян свежий – пара веточек
Лавровый лист – 1 штука
Мука пшеничная – 1 ч. ложка
Сахар – щепотка
Соль и перец – по вкусу
Овощи гриль
Кабачки – 1-2 шт.
Болгарский перец – 1-2 шт.
Баклажан – 1-2 шт.
Цукини – 1-2 шт.
Оливковое масло
Итальянские травы – 1 чайная ложка
Немного бальзамического уксуса
Мёд – 1 столовая ложка
Кунжут – по желанию
Приготовление мяса
Нагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.
Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.
Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.
Приготовление грибов
Нарежьте шампиньоны пластинками, лук-шалот мелко порубите.
Обжарьте лук-шалот в масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
Влейте белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.
Добавьте овощной бульон, лавровый лист, тимьян и доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите 15 минут.
В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно введите горячий соус из грибов, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
Добавьте сливки, сахар, соль и перец. Варите ещё 5-7 минут до загустения.
Овощи-гриль
Подготовьте овощи: кабачки, болгарский перец, баклажаны и цукини нарежьте длинными полосками.
Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, итальянскими травами, немного посолите и полейте мёдом.
Запекайте при температуре 220°C около 15-20 минут, периодически переворачивая.
Десерт: Тирамису с ягодами
Ингредиенты
Савоярди (итальянское печенье) – 24 шт.
Сыр маскарпоне – 500 г
Яйца – 4 шт.
Сахар – 120 г
Эспрессо – 400 мл
Какао-порошок – 2 ст. ложки
Свежие ягоды (клубника, малина, ежевика) – по вкусу
Ванильный экстракт – 1 ч. ложка
Приготовление
Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до кремообразного состояния. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.
Взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в сырную массу.
Заварите эспрессо и остудите его. Опускайте савоярди в кофе на несколько секунд, чтобы они пропитались.
В форму для тирамису выкладывайте слоями пропитанные савоярди и сырный крем. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.
Перед подачей украсьте тирамису какао-порошком и свежими ягодами.