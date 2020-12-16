Управляющий «Владимирским Хлебокомбинатом» уже принял участие в одном из заседаний, на котором рассматривались вопросы состояния и перспектив развития регионов Нечерноземья.

Президент Российского союза пекарей, управляющий ГК «Delavant» и АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин вошёл в состав Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.«Главные вопросы, которым собираюсь уделить внимание, работая в составе Комитета, - отметил Алексей Лялин, - поддержка отечественного производителя, взаимодействие производителей и сетевых магазинов, развитие промышленного производства ингредиентов и ягодных культур, применение их в хлебопекарной промышленности».Управляющий «Владимирским Хлебокомбинатом» уже принял участие в одном из заседаний, на котором рассматривались вопросы состояния и перспектив развития регионов Нечерноземья. Собравшиеся отметили негативную тенденцию снижения численности жителей регионов, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. По сравнению с 2000 годом их количество сократилось вдвое - с 9 млн человек до 4,4 млн человек. Ещё одна отрицательная тенденция наблюдается в сфере сокращения посевных площадей Нечерноземья. С 1990 года они также уменьшились в два раза – с 28,8 млн га до 14 млн га.По мнению присутствовавших, регионы указанной части страны, испытывают недостаточную государственную поддержку. Был сформирован ряд предложений, направленных на активизацию развития сельских территорий, увеличение производства экологически чистых продуктов растениеводства и животноводства. На их основе Комитет рекомендует Торгово-промышленной палате РФ выйти с двумя предложениями к Правительству РФ:- разработать стратегию развития данных территорий с участием всех заинтересованных сторон;- на её основе разработать и утвердить государственную программу по развитию Нечернозёмных областей России.