Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на днях посетила Германию. Оппозиционер встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на днях посетила Германию. Оппозиционер встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.Этот визит в ФРГ стал вторым за последние три месяца. В беседе с журналистами Светлана Тихановская пояснила, что приехала просить о помощи у Запада. Если раньше оппозиционер была уверена, что белорусы смогут сами победить режим президента Александра Лукашенко, то теперь на ее надеждах поставлен крест.По словам Тихановской, насилие режима не знает границ. Глава республики и его сторонники не чураются никаких способов давления на обычных граждан. Политик сравнила власти с террористическими группами, которые держат весь народ в страхе. "Нам нужна помощь за пределами страны", – подчеркнула она.Белорусский оппозиционер сообщила, что открыта к диалогу и даже обращалась за поддержкой к России. Евросоюз пообещал предоставить ей открытую платформу для переговоров. Тихановская отметила, что за столом переговоров также должны быть лидеры Литвы, Польши, Украины."Мы не хотим в кулуарах о чем-то договариваться", – заявила Тихановская.Политик добавила, что белорусы должны сами определить свою судьбу. По мнению оппозиционера, Россия может сыграть только роль посредника. с сожалением отметила, что никаких официальных контактов с Москвой у нее пока не было.Выборы президента Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Политик набрал большинство голосов – 80%. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Через несколько дней после оглашения итогов голосования она покинула страну.