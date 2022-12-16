А теперь попутешествуем во времени - телепортируем вас в прошлое. Где?- конечно, в древнем Суздале....

А теперь попутешествуем во времени - телепортируем вас в прошлое. Где?- конечно, в древнем Суздале. Там все этому способствует. С кем?- с Любовью Клюквиной, которая нашла для вас место телепортации и даже перевоплотилась. В кого - давайте смотреть(ГЕО Суздаль))Для гостей - путешествие во времени, для Натальи - жизнь: настроение, любимое дело, возможность принести радость гостям старого Суздаля. В своих "комнатах времени" она хозяйка, фотограф, ретро-стилист, ретушер. А начала случайно 6 лет назад. Работала на поток и осознала - места мало. Теперь фотоателье занимает весь второй этаж её собственного дома.((В первые 10 минут важно понять, какой характер у человека. Барышня она или амазонка, или дама высшего света, или она скромница, или тургеневская барышня, т.е. работа как психолога. Они раскрываются. Женщины с удовольствием раскрываются. ))Раскрыть Наталья попыталась и меня.((Перекрыть второй кусок полностью))((ЛАЙФ-Все начинается с подборки костюма. Какой больше приглянется. Посмотрим, что у нас здесь есть. Сколько всего костюмов?- Больше восьмидесяти. Сюда включаются и женские, и мужские, и детские. Образы самые разные: романтичные, более резкие...//Я думаю, что характер у вас довольно активный. Но образ у вас очень нежный.))Вот и наряд выбрали летящий, женственный. Подбираем кринолин, подкалываем по фигуре платье, прячем руки в перчатки, как и положено дамам.((ЛАЙФ. Ну вот я почти готова. Осталось выбрать только шляпку.))Она добавит образу законченности. Твердые поля - более официальный, строгий образ, мягкие - романтичный.((ЛАЙФ-Здесь вы барышня-кокетка. Кем вы себя сегодня чувствуете? Кем мы с вами побудем?- Наверное, все-таки строгой!))Не "набегу", не "на ходу", а... "с чувством". Это фотоателье- не про спешку - про игру, путешествие, перевоплощение. Сюда приезжают и из других городов. За атмосферой, а не магнитом на холодильник. Сама же Наталья мечтает попасть за кулисы театра и добавить своим декорациям и арсеналу нарядов ещё большего разнообразия.((ЛАЙФ Ручку сюда, только в талии делайте разворот.))Конечно, ближе всего карнавал женской половине. Но время на месте не стоит. Мужчины все больше уходят от стереотипов, замечает Наталья.((Мужчин стало ходить больше. Если их раньше ходило мало, то теперь они приходят. Приходят второй раз, третий. Им уже требуется другой образ.//Сначала их притаскивали жены. Ну как у нас обычно бывает. Женщина говорит: "Надо, стой, потерпи". Сейчас у меня много одиночных даже мужчин, которые приходят сами сфотографироваться.))Понравится тут и любителям котиков.((ЛАЙФ. -Привет, Митя!- Мрр..- Это Митя. Таких котеек здесь целых три. И двое из них активное участие принимают в фотосессиях. Помогают клиентам сделать снимки ещё лучше.))Долго ждать результата не пришлось. И вот со старинной фотографии на меня смотрит никто иная, как моя молодая прабабушка. Осталось распечатать. Любовь Клюквина, Илья Хлудов, В-В.