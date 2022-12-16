16 декабря 2022 года отмечается народный праздник – Иван Молчальник.

16 декабря 2022 года отмечается народный праздник – Иван Молчальник.В праздник, который приходится на эту пятницу, православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Молчальника – бывшего епископа Колонийского, родившегося в Никополе. Читать библейскую литературу он начал еще в детстве. Он почти всю жизнь молился и находился в уединении. На протяжении четырех десятков лет он молчал, за что его и прозвали Молчальником, Безмолвником.ТрадицииВ этот день предки старались молчать или хотя бы вести себя тихо. Все ради того, чтобы год был удачным. Если же на Молчальника вести пустыре разговоры, нечисть лишит голоса, верили люди из прошлого. Вечером ложились спать пораньше во избежание встречи со злыми духами.Что нельзя делать 16 декабряНезамужним девушкам, желающим как можно скорее выйти замуж, не стоит в этот праздник смотреться в зеркало. Говорят, количество секунд, проведенных перед своим отражением, равняется количеству следующих лет без брака. А еще в этот праздник нельзя отправляться в путешествие. Если все же рискнуть, может случиться несчастье.ПриметыНа Ивана Молчальника земля незамерзшая – весь следующий год будет трудным.В этот праздник под окнами чирикает снегирь – тепло наступит быстрее.Дрова в печи трещат – скоро морозы.В реках становится меньше воды – потеплеет.