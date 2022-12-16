Алла Пугачева, Максим Галкин* и Андрей Макаревич* сбежали в Израиль после объявления СВО.

Алла Пугачева, Максим Галкин* и Андрей Макаревич* сбежали в Израиль после объявления СВО.Некогда популярный в России комик Максим Галкин* до бегства из страны исповедовал христианство. По крайней мере, его свадьба с Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой прошла по православным канонам. Покинув родину, шоумен, конечно, мог рассчитывать на гражданство Израиля как этнический еврей, однако для этого ему следовало принять иудаизм.Ранее об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. С ее слов стало очевидно, что Максим Галкин* стал изменником веры. В интервью Вячеславу Манучарову дипломат выразила недоумение по поводу того, что артисты с подобным поведением позволяют себе кого-то чему-то учить.К слову, юморист, действительно, пытается все время кого-то чему-то научить. Он уже несколько месяцев углубляется в политологию на своих концертах вместо того, чтобы показывать пародии и рассказывать шутки. Так или иначе, все финансовое бремя семье сегодня лежит на шоумене, который уже получил по заслугам за свои скандальные высказывания.Когда Минюст РФ признал Максима Галкина* иностранным агентом, Примадонна отечественной эстрады тоже решила окончательно порвать с Россией. Алла Пугачева уже избавилась от бизнеса в нашей стране, на сцену она тоже не выходит, соответственно, семью не обеспечивает.Однако пока муж ничего не видит, шатаясь по гастролям, певица развлекается в компании других кавалеров. Недавно поклонники застали ее в обнимку с Андреем Макаревичем*. Исполнительница посетила в Израиле выставку своего товарища, где они сделали совместное фото. Алла Пугачева взяла с собой сына.*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ.