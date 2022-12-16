Но сложнее всего заработать на жилье в Севастополе.

Но сложнее всего заработать на жилье в Севастополе.В России продолжает снижаться доступность жилья. Аналитики рынка подсчитали, сколько лет придется жителям различных городов копить на квартиру на вторичном рынке.Для это была взята средняя цена квартиры и средняя зарплата в городе. Инфляция не учитывалась. Было подсчитано, сколько придется копить человеку, который не хочет оформлять ипотеку и готов откладывать всю заработную плату.Дольше всего – 16 лет – придется копить на квартиру жителям Севастополя. Средняя зарплата в городе, по данным Росстата, составляет 42,6 тыс. рублей, цена квартиры – 8,2 млн рублей.Жителям Дагестана потребуется 14,2 года. Средняя зарплата в Дагестане – 34,1 тыс. рублей, цена квартиры – 5,8 млн рублей.Замыкает тройку Крым, жителям которого придется подождать 14 лет. Зарплата у жителей Крыма зафиксирована на уровне 41,4 тыс. рублей, стоимость квартиры – 6,8 млн рублей.В Москве средний срок накопления составляет 12,4 года при заработной плате в 113,9 тыс. рублей и средней цене жилья в 17 млн рублей.В Санкт-Петербурге можно накопить на квартиру за 10,3 года. Средний размер зарплаты в городе составляет 80,8 тыс. рублей, стоимость жилья на вторичном рынке – 9,9 млн рублей.Быстрее всего смогут купить квартиру жители Чукотского АО – за 3,9 лет. Средняя зарплата на Чукотке составляет 133 тыс. рублей, стоимость квартиры – 6,2 млн рублей.Очевидно, что данные расчеты весьма приблизительны. Их главная задача – оценить доступность жилья в стране. И выводы неутешительны: с каждым годом россиянам все сложнее купить квартиру, особенно, если нет желания оформлять ипотеку.