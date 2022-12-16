На фоне рекордных объемов строительства.

На фоне рекордных объемов строительства.С января в России построено 92 млн кв. м жилой недвижимости – это рекордные цифры, превышающие показатель за весь прошлый год. По данным на начало декабря, застройщикам было выдано разрешений на возведение еще 45,1 млн «квадратов» – на четверть больше, чем в 2021 году.Высокие объемы строительства не поддерживаются спросом со стороны покупателей, в результате жилищный рынок продолжает затовариваться. Основная доля квартир в новостройках – 66%остается нераспроданной. Речь идет о 66 млн "квадратов", максимальном показателе за последние два года.Российский рынок новостроек уже страдал от перенасыщения в 2015-2018 годах. Тогда обанкротился ряд строительных компаний, а количество обманутых дольщиков превысило 200 тыс. человек.Аналитики рынка прогнозируют, что переизбыток предложения вынудит застройщиков снизить цены на квартиры, что приведет к росту спроса. Однако пока девелоперы предпочитают ограничиваться индивидуальными скидками. Кроме того, компании не спешат выставлять лоты на продажу, создавая искусственный ажиотаж.