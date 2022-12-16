В Ассоциации российских автодилеров рассказали, что в России осталось всего около двадцати-тридцати тысяч новых иномарок. Причем в основном это китайские машины премиального сегмента. Увы, ..

В Ассоциации российских автодилеров рассказали, что в России осталось всего около двадцати-тридцати тысяч новых иномарок. Причем в основном это китайские машины премиального сегмента. Увы, параллельный импорт пока не может покрыть спрос на автомобили.По данным , новых машин в стране осталось примерно на месяц продаж. Причем цена на машины существенно выросла – найти новую машину дешевле двух миллионов практически невозможно.