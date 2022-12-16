Во Владимирской области в пятницу будет идти сильный снег, возможны заносы. По данным...

Во Владимирской области в пятницу будет идти сильный снег, возможны заносы.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 06 часов до 18 часов 17 декабря с сохранением ночью и в первой половине дня 18 декабря во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, снежные заносы.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи. Нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/