Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газ».

В субботу, 14 декабря, на трассе «Колокша - Кольчугино - Александров» произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 59-летний водитель автомобиля «Тойота», который, по предварительным данным, стал виновником столкновения.Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газ», а затем с автомобилем «Шевроле Нива». Водитель последнего оказался в больнице вместе с пассажиром, им оказана амбулаторная помощь.Напомним, ранее мы писали, что