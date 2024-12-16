Про боль в спине можно забыть. Во Владимире открылся новый Центр медицины и реабилитации в Торгово-офисном комплексе “Восток-1”. Один из его структурных подразделений получил название

Про боль в спине можно забыть. Во Владимире открылся новый Центр медицины и реабилитации в Торгово-офисном комплексе “Восток-1”. Один из его структурных подразделений получил название «Доктор Остеохондроз», где практикуется такое направление в медицине, как кинезитерапия. Ринат Юнусов, врач-физиотерапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-реабилитолог в Центре медицины и реабилитации «Доктор Остеохондроз» Данная методика —это раздел лечебной физкультуры с использованием