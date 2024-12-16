Жители Владимира готовы встать живым щитом за парк «Дружба», через который хотят проложить дорогу. В выходные инициативная группа записала видеообращение Владимиру Путину – около

Жители Владимира готовы встать живым щитом за парк «Дружба», через который хотят проложить дорогу. В выходные инициативная группа записала видеообращение Владимиру Путину – около полусотни неравнодушных попросили президента о помощи в защите их любимого места отдыха. А более тысячи жителей поставили свои подписи против дороги. Из видеообращения инициативной группы Владимиру Путину Мы готовы отстаивать наш