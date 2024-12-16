Новый год – волшебный праздник, который приносит радость и надежду на лучшее будущее. Это время чудес, когда все вокруг украшено яркими огнями, а под елкой лежат подарки. Но сколько вы знаете об этом празднике? Проверьте свои знания с помощью нашего теста!
Новый год – волшебный праздник, который приносит радость и надежду на лучшее будущее. Это время чудес, когда все вокруг украшено яркими огнями, а под елкой лежат подарки. Но сколько вы знаете об этом празднике? Проверьте свои знания с помощью !
ВОПРОСЫ
1. Какая традиция существует в Испании на Новый год?
А. Нужно выкинуть старые вещи
Б. Нужно съесть 12 виноградин
В. Нужно помириться со всеми
2. В какой стране в Новый год выбрасывают старые вещи?
А. В Италии
Б. В России
В. В Германии
3. Какой мультфильм посвящен новому году?
А. Зима в Простоквашино
Б. Дед Мороз и лето
В. Бременские музыканты
4. В какой стране Новый год начали праздновать позже всех?
А. В России
Б. В Китае
В. В Англии
5. Как называют якутского Деда Мороза?
А. Дед Мраз
Б. Баба-Ноэл
В. Чисхаан
6. Как называется новый год в Шотландии?
А. Хогманай
Б. Навруз
В. Алихай
7. Какое животное будет символом 2026 года?
А. Собака
Б. Лошадь
В. Петух
ОТВЕТЫ
1. Б. Нужно съесть 12 виноградин
2. А. В Италии
3. А. Зима в Простоквашино
4. Б. В Китае
5. В. Чисхаан
6. А. Хогманай