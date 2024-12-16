Новый год – волшебный праздник, который приносит радость и надежду на лучшее будущее. Это время чудес, когда все вокруг украшено яркими огнями, а под елкой лежат подарки. Но сколько вы знаете об этом празднике? Проверьте свои знания с помощью нашего теста!

Новый год – волшебный праздник, который приносит радость и надежду на лучшее будущее. Это время чудес, когда все вокруг украшено яркими огнями, а под елкой лежат подарки. Но сколько вы знаете об этом празднике? Проверьте свои знания с помощью !ВОПРОСЫ1. Какая традиция существует в Испании на Новый год?А. Нужно выкинуть старые вещиБ. Нужно съесть 12 виноградинВ. Нужно помириться со всеми2. В какой стране в Новый год выбрасывают старые вещи?А. В ИталииБ. В РоссииВ. В Германии3. Какой мультфильм посвящен новому году?А. Зима в ПростоквашиноБ. Дед Мороз и летоВ. Бременские музыканты4. В какой стране Новый год начали праздновать позже всех?А. В РоссииБ. В КитаеВ. В Англии5. Как называют якутского Деда Мороза?А. Дед МразБ. Баба-НоэлВ. Чисхаан6. Как называется новый год в Шотландии?А. ХогманайБ. НаврузВ. Алихай7. Какое животное будет символом 2026 года?А. СобакаБ. ЛошадьВ. ПетухОТВЕТЫ1. Б. Нужно съесть 12 виноградин2. А. В Италии3. А. Зима в Простоквашино4. Б. В Китае5. В. Чисхаан6. А. Хогманай