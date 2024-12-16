Осетинские пироги – традиционное блюдо Осетии, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и обильной сочной начинкой. Они могут иметь разные варианты начинки, от мяса до сыра и зелени. Ниже приведен базовый рецепт теста и несколько вариантов начинок.

Осетинские пироги – традиционное блюдо Осетии, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и обильной сочной начинкой. Они могут иметь разные варианты начинки, от мяса до сыра и зелени. Ниже приведен базовый рецепт теста и несколько вариантов начинок.Основа: тесто для осетинского пирогаИнгредиенты:Мука пшеничная – 500 гМолоко теплое – 250 млСухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)Сахар – 1 ч.л.Соль – 1/2 ч.л.Растительное масло – 2 ст.л.Приготовление:В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.Теперь перейдем к различным вариантам начинок.Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)Ингредиенты для начинки:Сыр осетинский или адыгейский – 400 гСметана – 2 ст.л.Сливочное масло – 50 гСоль – по вкусуПриготовление:Натрите сыр на крупной терке.Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)Ингредиенты для начинки:Фарш говяжий или бараний – 300 гЛук репчатый – 1 шт.Чеснок – 2 зубчикаСоль, черный молотый перец – по вкусуКинза свежая – небольшой пучокПриготовление:Мелко нарежьте лук и чеснок.Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)Ингредиенты для начинки:Картофель отварной – 200 гСыр осетинский или адыгейский – 150 гСливочное масло – 50 гСоль, черный молотый перец – по вкусуПриготовление:Отварите картофель и разомните его вилкой.Натрите сыр на крупной терке.Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)Ингредиенты для начинки:Шпинат свежий – 200 гСвежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 гСыр осетинский или адыгейский – 150 гСливочное масло – 50 гСоль, черный молотый перец – по вкусуПриготовление:Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.Мелко нарежьте шпинат и зелень.Натрите сыр на крупной терке.Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!