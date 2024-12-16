Высота дерева 25 метров.

Перед зданием правительства Владимирской области была разобрана искусственная елка, известная в народе как «пизанская» из-за склоняющегося верхушки. Елка была установлен в прошлом декабре, став первой елкой на площади за шесть лет. Обошлось это бюджету региона в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили горожане в соцсетях.Высота дерева 25 метров. Новогодний символ украшен шарами в цветах триколора и разноцветными гирляндами, а также белой светящейся звездой. Известно, что разборка связана с необходимостью исправить конструкцию по гарантии.Напомним, ранее мы писали, что