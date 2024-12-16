Метели и гололед ожидаются во Владимире и местами по области. Примерно с 16 часов 16 декабря до 6 часов 17 декабря город накроет сильный снегопад, а ветер усилится до 15 – 17 м/с. Об этом сообщает

Метели и гололед ожидаются во Владимире и местами по области. Примерно с 16 часов 16 декабря до 6 часов 17 декабря город накроет сильный снегопад, а ветер усилится до 15 – 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Такая погода увеличивает вероятность ЧС: обрывы ЛЭП, аварии на объектах энергоснабжения, нарушениями в ЖКХ, обрушением ветхих