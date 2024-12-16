На дорогах ожидается гололедица, порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Во Владимирской области в понедельник, 16 декабря, в 16:00 начался сильный снегопад, который продлится до 06:00 вторника, 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На дорогах ожидается гололедица, порывы ветра достигнут 15-17 м/с. В связи с ухудшением погодных условий существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи, авариями на объектах ЖКХ и увеличением числа ДТП. Также возможны пробки на трассах и сход снежных масс на пешеходные зоны.Напомним, ранее мы писали, что