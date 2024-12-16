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<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2024-stali-izvestny-daty-provedeniya-oge-i-ege-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Стали известны даты проведения ОГЭ и ЕГЭ во Владимирской области</a> - Появились даты проведения ОГЭ и ЕГЭ для школьников в 2025 году. Расписание утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Досрочный