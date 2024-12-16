Появились даты проведения ОГЭ и ЕГЭ для школьников в 2025 году. Расписание утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Досрочный
Появились даты проведения ОГЭ и ЕГЭ для школьников в 2025 году. Расписание утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Досрочный период ЕГЭ – 21 марта: география, литература;– 25 марта: русский язык;– 28 марта: математика (базовый и профильный уровни);– 1 апреля: биология, иностранные языки (письменнаячасть), физика;– 4 апреля: иностранные языки (устная часть);– 8