Ждать лета еще долго, но уже сейчас хочется погрузиться в атмосферу беззаботного отдыха. Воспоминания о ярком солнце, чистом море и дружелюбных людях создают ощущение праздника.

Ждать лета еще долго, но уже сейчас хочется погрузиться в атмосферу беззаботного отдыха. Воспоминания о ярком солнце, чистом море и дружелюбных людях создают ощущение праздника.В этом нам помогут старые советские фильмы, которые словно волшебные двери открывают путь в мир приключений, романтики и доброты. Каждая кинокартина — это возможность вернуться в те времена, когда жизнь казалась проще, а счастье находилось в мелочах.Эти фильмы оставляют теплое послевкусие лета, напоминая о радостных моментах и беззаботных днях. Они дарят нам ностальгические воспоминания и поднимают настроение даже в самые серые дни.Предлагаем вам проверить свои знания о культовых советских фильмах. Среди них есть как известные шедевры, так и менее популярные картины, но все они пронизаны летним шармом и отпускным настроением. Вспомните великолепные пейзажи, талантливую игру актеров и запоминающуюся музыку. Угадайте название фильма по фрагменту афиши и окунитесь в мир, где всегда светит солнце.1.А) СолярисБ) Будьте моим мужемВ) Доживем до понедельника2.А) Любовь и голубиБ) Свой среди чужихВ) Жестокий романс3.А) Табор уходит в небоБ) Белое солнце пустыниВ) Полосатый рейс4.А) Бриллиантовая рукаБ) ГаражВ) Афоня5.А) 12 стульевБ) Судьба человекаВ) Невероятные приключения итальянцев в РоссииПравильные ответы:1. — Б) Будьте моим мужем2. — А) Любовь и голуби3. — В) Полосатый рейс4. — А) Бриллиантовая рука5. — В) Невероятные приключения итальянцев в России