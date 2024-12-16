Согласно условиям контракта, работы должны завершиться до 20 декабря.

Компания ООО «Спецтехдемонтаж» из Химок выиграла тендер на вырубку 172 деревьев в парке на улице Мира и Добросельском парке за 1,5 миллиона рублей, что на 400 тысяч рублей меньше максимальной цены контракта. Согласно условиям контракта, работы должны завершиться до 20 декабря, но они начались в выходные.Ранее планировалось вырубить 250 деревьев в Центральном парке города Владимира, но после протеста граждан власти отменили тендер и организовали специальную комиссию для повторного обследования зеленых насаждений. В результате было решено вырубить на 78 деревьев меньше, так как большинство из них были канадскими клёнами, поражёнными вредителем. В мэрии заверили, что взамен удалённых деревьев произойдут компенсационные высадки новых, устойчивых к заболеваниям.Напомним, ранее мы писали, что