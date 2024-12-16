В центре областной столицы сбили женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле гостиницы «Владимир». Столкновение произошло у дома 63 на Большой Московской.

В центре областной столицы сбили женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле гостиницы «Владимир». Столкновение произошло у дома 63 на Большой Московской. Известно, что ДТП случилось 14 декабря, в 18 часов. По информации ГАИ, женщину сбила «Шкода Октавия». За рулем находился 57-летний водитель. Самой пострадавшей 35 лет. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ