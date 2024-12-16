Согласно материалам дела, с 2009 года преступная группировка использовала тактику запугивания, требуя от бизнесменов ежемесячные выплаты за «криминальное покровительство».

Два участника организованной преступной группы из Киржача Владимирской области, известной как «братва», получили наказание по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Суд приговорил мужчин к 9,5 годам колонии строгого режима за вымогательство у местных предпринимателей под угрозой насилия и повреждение чужого имущества.Согласно материалам дела, с 2009 года преступная группировка использовала тактику запугивания, требуя от бизнесменов ежемесячные выплаты за «криминальное покровительство». Один из осужденных также был признан виновным в стрельбе по автомобилю местной жительницы.Кроме того, в пользу одного из пострадавших предпринимателей была взыскана моральная компенсация в размере 800 тыс. рублей. В апреле текущего года еще один участник этой группы получил 6 лет и 1 месяц колонии строгого режима с штрафом в 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.