В Киржаче судили главаря ОПГ и одного из участников. Себя участники преступной группы называли «братвой», а также заставляли предпринимателей платить им деньги за «криминальное

В Киржаче судили главаря ОПГ и одного из участников. Себя участники преступной группы называли «братвой», а также заставляли предпринимателей платить им деньги за «криминальное покровительство». Кроме того, один из осужденных стрелял в машину местной жительницы, которая ехала с ребенком. Как рассказали в прокуратуре, один из фигурантов в 2009 году организовал преступную группу. На протяжении долгого