Ковровчанин пойдет под суд за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Обвиняемый работал охранником в частном предприятии. Утром 28 августа, когда он был на смене, его вызвали в одно

Ковровчанин пойдет под суд за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Обвиняемый работал охранником в частном предприятии. Утром 28 августа, когда он был на смене, его вызвали в одно из городских кафе. Как сообщил диспетчер, там двое мужчин курили в помещении. Охранник приехал на место и узнал среди посетителей своего старого знакомого, который был уже два