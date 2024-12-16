В Коврове прошли пожарно-тактические учения в жилом 17-этажном доме. По легенде, диспетчеру Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение об условном возгорании на 13-ом

В Коврове прошли пожарно-тактические учения в жилом 17-этажном доме. По легенде, диспетчеру Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение об условном возгорании на 13-ом этаже. Для того, чтобы сымитировать условия, похожие на реальные, в коридорах и у лифтов пустили театральный дым. На место с мигалками и сиренами быстро приехали спасатели. Из телеграм-канала «МЧС Владимирской области» Пожарные со