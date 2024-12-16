Изменения будут внесены в статью 14.53 КоАП РФ "Несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями".

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов до 2 миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов.Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В случае принятия законопроекта система штрафов за продажу детям табачной продукции будет выглядеть следующим образом: от 200 до 300 тысяч рублей для физлиц, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей – для юрлиц.Изменения будут внесены в статью 14.53 КоАП РФ "Несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями".Между тем Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина. Нововведения предлагается включить в статью 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции").Таким образом, наказание за повторную продажу алкоголя детям будет распространено и на случаи неоднократной продажи им табака, никотиносодержащей продукции, кальянов и вейпов. Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.