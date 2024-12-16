В Крестовой палате Суздальского кремля 14 декабря открылась выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия». Экспозиция собрала работы художника из коллекций 10 ведущих музеев страны,

В Крестовой палате Суздальского кремля 14 декабря открылась выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия». Экспозиция собрала работы художника из коллекций 10 ведущих музеев страны, включая ВСМЗ. Картины демонстрируют посетителям образ России, гулянья и ярмарки, природу, архитектуру, православные праздники и многое другое. Выставка охватывает весь период жизни Бориса Кустодиева. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Совместная работа