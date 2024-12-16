В прошедшее воскресенье в Москве подвели итоги конкурса «Культурная столица – 2026». Владимир, который стал лидером голосования на Госуслугах, к сожалению, не смог получить звание

В прошедшее воскресенье в Москве подвели итоги конкурса «Культурная столица – 2026». Владимир, который стал лидером голосования на Госуслугах, к сожалению, не смог получить звание абсолютного победителя. Областную столицу наградили в номинации «Народное голосование». Диплом вручили мэру Дмитрию Наумову. Он поблагодарил организаторов, а также всех тех, кто отдал свой голос за Владимир. Напомним, после этапа